TAMIU pierde duelos como local

LAREDO, TX.- Una serie para el olvido fue la que tuvo este fin de semana como local la novena de béisbol de la rama varonil de la Universidad de Texas A&M Internacional (TAMIU, por sus siglas en ingles) ante St Mary´s al perder sus cuatro partidos programados.

Jugado desde el campo Jorge Haynes de Laredo, los fronterizos poco pudieron hacer en estos duelos, en donde en el primero fueron derrotados por margen de 13 carreras a 5.

Mientras que en el segundo, ambos conjuntos dieron su mejor versión, en donde al final el ganador fue la visita por 12 a 11, en tanto que el tercero fue de 8 a 1, y el cuarto fue de 12 a 5.

Ante esto, TAMIU acumuló su séptima derrota consecutiva en la fase regular, en donde la última victoria conseguida fue la del pasado 26 de febrero ante Our Lady of The Lake por 6 a 3.

Por lo que al momento son 6 victorias y 14 derrotas en la campaña, en donde el siguiente cotejo que tienen será de visita ante la Universidad de Huston Tillotson en la ciudad de Austin, Texas, el próximo martes 12 de marzo.