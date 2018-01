Tamaulipas firma acuerdo inédito con Observatorio Nacional Ciudadano

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Javier Rivas Rodríguez, realizaron la firma de un convenio de colaboración para la evaluación permanente de la integración, profesionalización y desarrollo de la Policía Estatal, acuerdo inédito entre un Gobierno Estatal y el organismo ciudadano de seguridad.

“Tamaulipas es pionero en un convenio de este tipo. Lo ideal sería que todas las autoridades se abriesen a colaborar con la sociedad civil, se ha demostrado alrededor del mundo que donde la sociedad civil participa se pueden construir instituciones de seguridad. Nosotros no queremos venir solo a observar, queremos aportar soluciones”, manifestó Rivas Rodríguez.

El documento establece que el Observatorio Nacional Ciudadano diseñará y propondrá las acciones necesarias para llevar a cabo la evaluación de la estrategia de reclutamiento de las policías, dando seguimiento y monitoreo los trabajos implementados para impulsar la capacitación, profesionalización y dignificación de las policías en Tamaulipas.

Gobierno y organismo, instrumentarán proyectos para fomentar la cultura de la legalidad, mejorar la atención y servicio a la ciudadanía, el acceso a la información, la transparencia y rendición de cuentas, así como promover la participación de la ciudadanía en el ámbito de la seguridad.

“Ninguna acción, ninguna estrategia va a funcionar si la ciudadanía no participa activamente, pero no solamente eso, que sea esta la que nos ayude a evaluar. No puede ser la misma autoridad quien se autoevalúe, es por eso que agradezco a las Mesas de Seguridad y de Justicia del estado y al Observatorio Nacional Ciudadano su trabajo”, señaló en su mensaje el gobernador García Cabeza de Vaca.