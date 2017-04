Tamaholipa invita a su grupo de danza

NUEVO LAREDO, TAM.- Si tienes de seis años en adelante y te gusta bailar, esta es la oportunidad de aprender a expresarte artísticamente en esta área.

Tamaholipa, compañía de danza folklórica, extiende una invitación a quien desee ingresar al mundo de la danza, y que mejor con una de las agrupaciones más destacadas de Nuevo Laredo.

“Estamos haciendo la invitación a muchachos que gusten de aprender del folclor. Yo no pido experiencia porque siempre he dicho que el maestro está para enseñar, no nada más para pararse el cuello”, mencionó Martha Adriana Ramírez Castañeda, directora de la compañía.