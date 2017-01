Tal vez ya tuviste un ataque cardíaco y tu ni en cuenta…

Los ataques al corazón no siempre son dolorosos, a veces son imperceptibles y hacen un gran daño al cuerpo

CIUDAD DE MÉXICO.- Todos tenemos la idea de que un ataque cardíaco es doloroso y cuyas señales comienzan con un hormigueo intenso en el brazo izquierdo; sin embargo, esto no es del todo cierto… Según investigadores de la Wake Forest School of Medicine (EE.UU.), existe la posibilidad de que hayas tenido uno de estos ataques y no lo hayas notado…

Según los investigadores, existen dos tipos de ataques cardíacos; los clínicamente diagnosticados y los “silenciosos”, los que no fueron diagnosticados al momento, pero que gracias a un electrocardiograma fueron confirmados.

El estudio que reveló este tipo de ataques cardíacos fue realizado en 9 mil personas durante un periodo de 9 años, donde descubrieron que el 45% de los ataques, eran silenciosos, lo que no los hace inofensivos. Según el estudio, las personas que experimentaron un ataque cardíaco silencioso tuvieron 34% más probabilidades de morir prematuramente de cualquier causa que las que no tuvieron el problema.

El detectar un ataque cardíaco a tiempo podría disminuir el daño a los músculos del corazón; sin embargo, si este es silencioso, al no recibir atención post – ataque, ese daño podría llevar a otro evento, el cual si sentirías y representaría un daño mayor.

Además, los factores de riesgo como el tabaquismo, la mala alimentación, la presión arterial alta o colesterol alto pueden haber iniciado el ataque cardíaco silencioso.

¿Qué hacer para prevenirlos?

Una vez que tengas 40 años o 35 si es que has fumado toda tu vida, hazte una prueba de estrés del corazón, con su respectivo electrocardiograma, así tu médico sabrá si tu corazón funciona correctamente y ayudará a detectar daños pasados.

Fuente: SDP