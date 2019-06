Tachan de machista comentario de Gabriel Soto a Geraldine Bazán

CIUDAD DE MÉXICO.- Gabriel Soto está dando de qué hablar luego de un comentario que le escribió a su exesposa Geraldine Bazán.

La actriz confesó que extrañaría mucho a sus hijas mientras estuviera lejos filmando la película «Los Leones», sin embargo, precisó que sus pequeñas estarían satisfechas al saber que está trabajando en lo que le apasiona.

«Me tocó trabajar fuera de mi país, por un par de semanas, estoy muy contenta de hacerlo por este proyecto, muy feliz!! Estando ya en mi habitación estudiando para el rodaje de mañana reviso mi cel y me encuentro con esta foto que me recuerda que claro que se hacen sacrificios, en este caso estar lejos de ellas por estos días aunque no son muchos siempre es duro. Vale la pena!! Ellas reconocen y saben que mami está trabajando en lo que ama y apasiona por y para ellas. Y yo no puedo amarlas y extrañarlas más!!», se lee.

Gabriel Soto comentó su publicación y escribió:

«Como sacrificio si la elección de trabajar es tuya. Porque necesidad ninguna ya que yo pago todo para ellas y para ti».

De inmediato seguidores de Geraldine se lanzaron contra Soto y calificaron su comentario como machista y fuera de lugar.

«Se me hace tan fuera de lugar el comentario de Gabriel, ¿de verdad tenía que expresar que él se encarga de los gastos de sus hijas y tuyos además? Claro que es sacrificio para ti y para tus hijas porque se dejan de ver por lo menos algunos días y tal vez no sea por la necesidad de dinero pero si es para tu satisfacción personal para que tú y tus hijas se sientan felices con tus logros como actriz, modelo, mujer, etc. Sé fuerte Gery pasarán rápido los días y volverás a casa con tus mosqueteros». «Ya Gabriel borro el mensaje, pero ya tenemos capture». «Me pareció un comentario de mal gusto de Gabriel Soto», son algunas de las opiniones.

El sitio Suelta la Sopa rescató lo que escribió Gabriel Soto y que después fue borrado.