Ta-ta Towel, la toalla para los senos que divide a las mujeres en internet

CIUDAD DE MÉXICO.- “Es una solución patentada a tus problemas de sudoración en los senos”. Así se describe el producto que está causando furor en las redes sociales, la Ta-ta Towel.

Es básicamente una toalla para los senos creada por una mujer que en una calurosa tarde de verano fue víctima del inclemente sudor de pecho.

“Traté de ponerme toallas bajo los senos, de ponerme talcos de bebé y hasta una camiseta. Mientras me secaba el pelo y el sudor se escurría de mis senos a mi estómago pensé: DEBE haber una solución para mantener los senos secos”, relata Erin Robertson, la fundadora de Ta-Ta Towels LLC y creadora de la peculiar prenda que ya ha causado furor en internet, y tiene tanto entusiastas como detractores.

“Es una salvadora de senos”, afirma Robertson que le dijeron madres lactantes y embarazadas que usaron el producto.

“Necesito la Ta-Ta Towel”, dijo esta usuaria

I need the #TaTaTowel !!!

“No voy a mentir … siento que necesito una #TaTaTowal en mi vida”, dijo esta tuitera:

Not gonna lie… I feel like I need a #TaTaTowel in my life. #ChristmasPresentsForAllTheLadies

— Jacquelyn (@sweetnjaded) 4 de agosto de 2017