Sustentan orden de aprehensión contra Duarte 46 declaraciones

MÉXICO.-La pieza clave detrás de la orden de aprehensión girada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por el delito de peculado en contra del ex gobernador César Duarte fue presentada por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

Documentos y 46 declaraciones de 700 servidores públicos, quienes eran obligados a aceptar un descuento salarial o, de lo contrario perderían su trabajo, forman parte de las pruebas presentadas.

Sin embargo, la fiscalía señaló que hay pruebas documentadas de que la Administración Pública estatal estuvo obligada a hacer aportaciones al Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo que actualmente se desarrolla una investigación en varias dependencias.

Una de las investigadas es la Junta Central de Agua y Saneamiento, donde se habrían registrado operaciones de corrupción y desvío de recursos que podrían sumar hasta los 400 millones de pesos.

En seguimiento a esta línea de investigación, la semana pasada fueron vinculados a proceso el ex secretario de Hacienda, dos ex directores generales y el ex secretario de Finanzas del PRI.