Suspenderán temporalmente tráfico vehicular en Puente I por ceremonia de 9/11

Se espera que el tráfico vehicular se reanude a las 8 a.m. CBP alienta al público viajero a hacer todos los preparativos necesarios para cruzar antes de las 7 a.m. si planean utilizar el puente internacional Juárez-Lincoln esa mañana. [Agencias]

Se espera que el tráfico vehicular se reanude a las 8 a.m. CBP alienta al público viajero a hacer todos los preparativos necesarios para cruzar antes de las 7 a.m. si planean utilizar el puente internacional Juárez-Lincoln esa mañana. [Agencias]

LAREDO, TX.- Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) Puerto de Entrada de Laredo desea asesorar al público viajero sobre el paro temporal del tráfico vehicular en el Puente Internacional Juárez-Lincoln la mañana del 11 de septiembre durante la 17ma ceremonia de conmemoración anual en honor las víctimas del ataque del 11 de septiembre y la disponibilidad de lugares alternativos para cruzar.

“Queremos recordarle al público viajero que CBP hará los ajustes necesarios para garantizar la continuidad segura y eficiente de las operaciones y el flujo de tráfico durante el paro temporal del tráfico vehicular del Puente Internacional Juárez-Lincoln durante la ceremonia de conmemoración al hacer disponibles lugares alternativos de cruce,” dijo Director del puerto Albert Flores, Puerto de entrada de Laredo.

El martes 11 de septiembre de 2018 aproximadamente a las 7:15 a.m., el CBP, en colaboración con la Ciudad de Laredo y el gobierno de México, detendrá temporalmente todo el tráfico de vehículos comerciales y de autobuses en el Puente Internacional Juarez-Lincoln para albergar la ceremonia de 9/11. Se espera que el tráfico vehicular se reanude a las 8 a.m. CBP alienta al público viajero a hacer todos los preparativos necesarios para cruzar antes de las 7 a.m. si planean utilizar el puente internacional Juárez-Lincoln esa mañana.

CBP recuerda al público viajero que el Puente Internacional Puerta a las Américas estará disponible durante la ceremonia del 11 de septiembre. El puente Puerta la las Américas tendrá 14 puestos de procesamiento de peatones, carril para bicicletas, dos SENTRI y dos carriles Ready para el tráfico vehicular disponible.

A CBP le gustaría recordarle a los viajeros la importancia de obtener y utilizar sus documentos de identificación de radiofrecuencia (RFID), documentos de viaje equipados, como pasaportes estadounidenses y las versiones más recientes (es decir, desde 2011) de la tarjeta de cruce fronterizo y la tarjeta de residente extranjero. para utilizar Ready Lanes y para que los viajeros tengan listos sus documentos de entrada a medida que se acercan a la garita para facilitar su procesamiento.

Los viajeros también pueden monitorear los tiempos de espera en los puentes internacionales de Laredo y ver qué puentes están disponibles al verificar los tiempos de espera en la frontera en el siguiente enlace: https://bwt.cbp.gov/index.html