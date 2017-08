Suspenden la bioserie no autorizada de Luis Miguel

Gustavo Farías, compositor y arreglista que estaba a cargo de la musicalización, dijo que la producción le informó que el programa ya no va

CIUDAD DE MÉXICO.- Gustavo Farías fue escogido por la producción de Pedro Torres para hacer la musicalización de la serie no autorizada de Luis Miguel.

Sin embargo, el equipo que estaría a cargo de la realización (que se transmitiría por Univisión) ya le informó que el proyecto se cancela.

“Sólo me dijeron que no va y ya. Ya no pude desarrollar nada para esa serie”, dijo el productor musical encargado, por ejemplo, de la música para Hasta que te conocí, serie biográfica sobre El Divo de Juárez.

Pedro Torres, quien dirigió el video de “La incondicional”, había dicho en marzo pasado que los libretos de la serie estaban casi terminados aunque Luis Miguel no estaba involucrado. Este proyecto era diferente al que realiza Netflix y Gato Grande, y en el cual sí hay autorización del cantante.

También ayer se supo que a Luismi se le avecina otro problema: Alejandro Fernández reanudó el proceso legal en su contra por incumplimiento de acuerdos. En el programa de televisión Hoy, los abogados de El Potrillo dijeron que las pláticas entre los cantantes para llegar a un acuerdo se suspendieron. “Continuamos con la integración de la carpeta de investigación en la Procuraduría”.