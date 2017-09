Suspenden a jueza que otorgó exagerada victoria al ‘Canelo’

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Atlética de Nevada reveló que Adalaide Byrd, jueza del combate entre Saúl Álvarez y Gennady Golovkin, será enviada a la congeladora luego de la desproporcionada puntuación de 118 a 110 que emitió en favor del pugilista azteca.

Fue Bob Bennett, director ejecutivo del órgano citado, quien aseveró que la jueza necesitaba un “pequeño descanso” luego de “tener una mala noche” el sábado pasado en la T-Mobile de Las Vegas, y es que para él la “puntuación fue muy exagerada”.

“No la programaremos de inmediato. Ella seguirá en el negocio pero necesita recuperar el aliento. Como en cualquier profesión, puedes tener una mala noche. Desafortunadamente no lo hizo bien. Puedo decir que ella es una guía para los jueces, pero su puntuación fue muy exagerada”, dijo Bennett.

Posterior al combate, el entrenador de ‘GGG’, Abel Sánchez, expresó su molestia por la tarjeta de la jueza Byrd, incluso aseveró que antes su rendimiento ya había sido irregular.

“Todavía no lo entiendo. Y no es la primera vez que lo hace. Ya sabíamos que su rendimiento es muy irregular y eso quedó demostrado. No hay ninguna manera de que Álvarez ganara la pelea”, declaró.

El esperado pleito concluyó empatado luego de que el juez Don Trella decretara un114-114. Previamente Dave Moretti otorgó un 115-113 en favor del kazajo. Por ende, se espera que en breve sea anunciada la pelea de revancha entre ambos exponentes, misma que podría llevarse a cabo en mayo del 2018, según ha trascendido.

