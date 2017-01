Suspenden a escritora de SNL por comentario sobre hijo de Trump

ESTADOS UNIDOS.- Katie Rich, una guionista del programa Saturday Night Live (SNL) que escribió en su cuenta de Twitter que el hijo menor de Donald Trump “será el primer francotirador de escuela en casa”, fue suspendida del famoso espacio de comedia.

El comentario contra Barron Trump fue publicado el pasado viernes y recibió fuertes críticas en las redes sociales.

Tras las reacciones negativas, Rich borró todos sus comentarios en Twitter y solo dejó uno en el que ofrece una disculpa.

Según el periódico The New York Times, la suspensión de Rich, quien comenzó en el programa en el 2013, es “indefinida”.

I sincerely apologize for the insensitive tweet. I deeply regret my actions & offensive words. It was inexcusable & I'm so sorry.

— Katie Rich (@katiemaryrich) January 23, 2017