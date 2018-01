Supuestas fotos de Kylie Jenner en farmacia con pancita de embarazo

E.U.- Kylie Jenner sigue dando de qué hablar por su “embarazo”. La joven empresaria aún no comenta nada sobre el tema y todos están a la espera de que se revele su estado.

Ahora en redes circulan las fotografías de una mujer cuyo parecido con Kylie es inmenso. Ella fue captada mientras realizaba algunas compras en una farmacia, luciendo un outfit muy relajado y por supuesto una enorme pancita de embarazo.

Varios medios aseguran que se trata de la menor del clan Kardashian-Jenner, pero aún tenemos nuestras dudas por una marca en el pie de la mujer fotografiada.

En las fotos, se puede observar que la “desconocida” tiene una especie de lunar en el pie, mismo que Kylie Jenner NO tiene. Aunque no podemos asegurar que se trate o no de la socialité, el parecido es innegable, ¿tú qué opinas?