Supervisará COEPRIS lugares con alberca

NUEVO LAREDO, TAM.- Al llegar la temporada de calor, la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Coepris), iniciarán con las supervisiones de lugares que cuentan con alberca, ya que en esta ciudad tienen un padrón de que hay aproximadamente 170 albercas, que son rentadas a la población.

Lo anterior lo dio a conocer, Adolfo Benavides Guerra coordinador de Coepris, quien agregó que estas verificaciones incluyen las que tienen los hoteles de la ciudad, aunque este programa de las albercas es continuo todo el año, pero a partir del lunes próximo se empezarán con las verificaciones sobre todo el albercas privadas.

“Las verificaciones consisten en checar la calidad y la cloración de éstas, además de brindar algunas pláticas de recomendación, y pedirles a los dueños de las albercas que tengan su reglamento plasmado o en lonas, el cual tengan las recomendaciones necesarias para el uso de las albercas”, apuntó.

Destacó que entre las recomendaciones que se deben dar a conocer en estos lugares por parte de los dueños, es que no se utilicen envases de vidrio, así como no introducirse a la alberca después de ingerir alimentos, no utilizar accesorios inflables, entre otras recomendaciones.

Añadió que se les hace hincapié a los dueños de las albercas, que la personas que la rentan tienen que firmar una responsiva de que es él, el responsable de lo que pudiera suceder al hacer uso de ellas, es decir, el dueño ya no tendrá ninguna responsabilidad.