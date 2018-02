Supera Harry Potter los 500 millones de libros vendidos

ESTADOS UNIDOS.- Desde su aparición en 1997, la saga de Harry Potter, de la autora J. K. Rowling, lleva vendidos más de 500 millones de libros alrededor del mundo, informó la casa editorial Bloomsbury Publishing.

Exciting news for #HarryPotterBookNight! The Harry Potter books have hit a huge milestone with more than 500 million books sold globally, in 80 languages!

Thank you for being the most amazing fans! pic.twitter.com/3ENfkjcX60

