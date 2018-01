Suman al Padrón a 123 mil jóvenes

622 mil movimientos realizados dentro de esta Campaña Anual Intensa no solamente considera a los jóvenes que cumplieron 18 años, a aquellos que tienen 17 y que cumplirán su mayoría de edad como fecha límite el 1 de julio. [Armando Castillo/ Líder Informativo]

CIUDAD VICTORIA, TAM.-Para las próximas elecciones concurrentes del primero de juicio, 622 mil ciudadanos fueron incorporados al Padrón de Electores, de ellos unos 123 mil son jóvenes que por primera ocasión acudirán a las urnas a votar ya que cumplieron 18 años dijo José de Jesus Arredondo Cortés al agregar que ahí, también están incluidos un promedio de 18 mil jóvenes que cumplirán su mayoría de edad a más tardar el 1 de julio de este año.

“A los jóvenes que ahorita tienen 17 años pero que llegaran a su mayoría de edad en el lapso de aquí al 1 de julio, se les hizo el trámite de su credencial, que podrán recoger hasta el 16 de abril, luego de que este último de enero, terminará el plazo de la Campaña Anual Intensa”, destacó.

El Vocal del Registro Federal de Electores señaló que los 622 mil movimientos realizados dentro de esta Campaña Anual Intensa no solamente considera a los jóvenes que cumplieron 18 años, a aquellos que tienen 17 y que cumplirán su mayoría de edad como fecha límite el 1 de julio, si no también, los cambios de datos, domicilio, reposiciones por rojo y extravío y a aquellas personas que siendo mayores de edad, no habían tramitado su credencial de elector.

Señaló que a partir del 28 de febrero, cuando se trabaje solo en lo que se refiere a la realización de trámites de reposición de credencial por robo o extravío del documento y poner a disposición de los representantes de los partidos políticos el padrón de electores, también se deberán de dar de baja a aquellos ciudadanos que hayan fallecido perdido sus derechos de votar al enfrentar un proceso penal.

“En el mes de mayo, se estará elaborando la lista nominal definitiva, una vez hecho todo el trabajo de actualización y tras la revisión del listado por parte de los miembros del Comité de Vigilancia y los diferentes partidos políticos, para tener listo el documento que se habrá de utilizar en las próximas elecciones “, señaló.

Finalmente dijo que la Lista Nominal en Tamaulipas contempla el registro de 2 millones 595 mil 313 ciudadanos que están debidamente inscritos y cuentan con su credencial para votar con fotografía, lo que representa una cobertura de 99. 63 por ciento.

“El corte final puede derivar en un aumento en la cobertura y para ello deberemos de esperar a los resultados finales en cuanto a la inscripción de ciudadanos en el padrón de electores y a la entrega de credenciales”, señaló.