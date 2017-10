Suman 761 heridos durante referéndum independentista en Cataluña

ESPAÑA.- Un total de 761 personas han requerido asistencia médica tras las cargas policiales encabezadas por fuerzas antidisturbios nacionales y locales durante el referéndum en Cataluña.

El Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña indicó que durante la tarde de este 1 de octubre, y hasta las 19:30 horas, el Sistema de Emergencias Médicas atendió a 296 personas más a los 465 heridos registrados hasta las 16:00 horas. Dos personas se encontrarían gravemente heridas.

“En este momento deberíamos estar contando votos, no víctimas de la represión policial”, señaló en su cuenta de Twitter el gobierno catalán.

We should be counting votes, not victims of police repression. Number of injured citizens protecting ballots rises to 761. https://t.co/IkwkBE6fY7

— Catalan Government (@catalangov) October 1, 2017