Suman 140 casos de niños dejados por sus padres solos en casa

NUEVO LAREDO, TAM.- En tan solo cinco meses, el Sistema DIF de Nuevo Laredo, ha dado apoyo a 140 niños que han sido dejado solos en sus viviendas por sus padres que tienen la necesidad de acudir a trabajar.

Anuar Kassim, Director del DIF, mencionó que en todos los casos han sido regresado a sus padres, debido a que no es un abandono, solo es un descuido.

“Como trabajan los padres, tanto la mama como el papa, los niños están completamente solos en las casas, no es que sea tanto descuido, si no que como los padres trabajan, los niños no hay con quien dejarlos, obviamente los vecinos al momento de escucharlos que lloran o se quejan, nos hablan por el 065 y vamos nosotros al auxilio de los niños.

El funcionario, aseguró que el DIF los valora y los atiende, después de recibir la denuncia por parte de los vecinos.

“Hemos estado, de octubre a la fecha unos 140 niños, pero entendamos que no son niños que en si son abandonados, son niños que por alguna otra razón se quedan en su domicilio, los papas trabajan, por equis razón lloran o hace algún desperfecto, los vecinos llaman, nosotros acudimos, detectamos que están solos y les damos la atención debida, pero ya después los mismos papas al ver que hacemos todo esto, van y nos dicen lo que estaban haciendo y se los regresamos. El Procurador del DIF es el que ha dado seguimiento personal a estos caso”, afirmó.

Kassim, recomendó a los padres de familia la importancia de dejar a los menores de edad con algún adulto, al igual que los abuelitos, donde también se han dado casos similares.

“Si hemos estado viendo últimamente, y tenemos un caso de un niño que era derechohabiente del Seguro Social, que lo encontramos desnutrido y lo canalizamos al seguro, hemos estado canalizando al seguro y al Issste. Los vecinos nos hablan al 075 que es la línea directa especializada, y nosotros acudimos, valoramos y checamos que realmente no hay tal abandono, es simplemente este descuido. La invitación a los padres que procuren dejar los niños con un adulto, pasa lo mismo con los abuelitos, acabamos de detectar una abuelita, los vecinos nos llamaron que estaba gritando, fuimos al domicilio, la abuelita decía que la habían abandonado y no fue cierto, la nuera estaba comprando verduras en un Oxxo, a veces los dejan solos porque van a comprar algunas cosas o porque van a trabajar”, concluyó.

PIE DE FOTO: Anuar Kassim, habló sobre los casos donde los padres dejan solos a sus hijos para ir a trabajar.