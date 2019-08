Suma Perry acusación de acoso sexual

CIUDAD DE MÉXICO.- La presentadora de televisión rusa Tina Kandeli, acusó a la cantante Katy Perry de querer sobrepasarse con ella en una fiesta privada.

A través de su cuenta oficial de Telegram, Kandeli se proclamó respecto de las acusaciones que la cantante enfrenta por parte del modelo Josh Kloss.

´En una ocasión me invitaron a una fiesta privada con Katy Perry, en la que ella, mostrándose bastante alegre, me eligió como un objeto para manifestar su pasión, expuso.

Kandeli agregó que afortunadamente pudo defenderse y huir de la situación, pero que, de igual forma, la cantante buscó otra mujer con quien compartir besos, abrazos y bailes sucios.

«Por lo que puedo decir, no hubo víctimas en la fiesta, no me sorprenderá la ola de fanáticos infelices que durante años llevaron este sufrimiento dentro de sí mismos, y de repente, recordaron su dignidad perdida», añadió en su publicación, la cual suma más de 50 mil visualizaciones.