Sufren jóvenes trastorno de conducta y bullying

NUEVO LAREDO TAM.- Un buen porcentaje de jóvenes están pasando por el problema de lo que es el trastorno de conducta, bullying, consumo de sustancias, esto pasa desapercibido por los papás hasta que son enterados por el personal de la Unidad Medica Especializada Centro Integral de Salud Mental (UNEME CISAME).

El doctor Isidro Caballero Jiménez, médico psiquiatra y director del UNEM CISAME de la Secretaría de Salud ubicado en Privada Pedro Pérez Ibarra 13 A Parque Industrial Los Dos Laredos, mencionó que las instituciones educativas les envían a los jóvenes que tienen esta problemática.

“Todo esto provoca la baja escolaridad en el joven, no presentan tareas, optan por hacerse bullyng, y sobre todo tienen exceso de lo que son las redes sociales, situación que los padres desconocen hasta llegan aquí con su hijo, porque si no vienen no los aceptan en la escuela”, apuntó.

Detalló que las escuelas son quienes les mandan a los jóvenes, pocos son los padres de familia que llevan a sus hijos para que sean atendidos, la mayor parte de ellos acuden después de que en la escuela donde estudian sus hijos los manda citar, donde les indican que el joven tiene que acudir al CISAME.

Precisó que se les está pasando por alto a los papás que su hijos tienen problemas, en las instituciones educativas donde estudian es donde los están detectando, o los papás no toman este problema en serio hasta que sus hijos tienen que recibir atención.

Añadió que los jóvenes que reciben atención son de primaria, secundaria y preparatoria, después de se atendidos por el médico y el sicólogo él evalúa, para saber que terapias deben recibir, atienen alrededor de 30 paciente a diario, desde la infancia hasta adultos mayores.

Indicó que las personas de la tercera edad lo que más presentan son trastornos de depresión y demencia, ellos son tratados a base de medicamento y terapia psicológica, el grueso de los pacientes son en la parte media de la vida entre 30 y 50 años.

“Los pacientes acuden a las sesiones dependiendo del plan que les marque el psicólogo, las personas que padecen esquizofrenia, procesos bipolares o psicóticos en su mayoría necesitan atención de por vida, nosotros brindamos atención en horario 8 de la mañana a tres y media de la tarde”, concluyó.