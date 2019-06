Sufre de cataratas y así trabaja de carbonero

NUEVO LAREDO, TAM.- El señor Anastasio Olivares Vázquez de 75 años de edad, acudió este jueves al Centro de Rehabilitación Integral (CRI) ubicado en la colonia La Fe, para que le realizaran el estudio de valoración de cataratas, indicó, que a pesar de su edad, trabaja como carbonero y que no le aqueja ninguna enfermedad grave.

El hombre de la tercera edad mencionó que la campaña de cataratas que está llevando cabo el CRI por parte del Patronato del Sistema DIF Municipal, es de mucho beneficio para las personas de escasos recursos, ya que de otra manera, la operación de cataratas cuesta alrededor de mil dólares.

“Y pues uno vive al día, yo me dedico a hacer carbón, pero no todos los días, yo vivo con mi hija y gracias a mi Dios ni una uña me duele, ahorita nomás la molestia son las cataratas en mis ojos, pero ya nomás que me operen voy a quedar como nuevo, porque no me duele nada”, dijo.