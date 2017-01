Sueños musicales de un compositor

NUEVO LAREDO, TAM.- El Día del Autor y Compositor se celebra cada año el 15 de enero. Es el día en el que se reconoce a todos su trabajo y esfuerzo para componer, escribir y crear música.

El Día del Compositor nace como conmemoración a la fundación de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) en 1945. No fue hasta 1983 cuando el 15 de enero comenzó a celebrarse de manera oficial.

¿Quién es Mario Villarreal?

Músico y compositor de 36 años, siempre buscando inspiración o más bien esperando a que ella te elija para crear nuevas melodías

¿Cuántos años de carrera artística llevas?

Inicié a tocar con grupos a los 14 años y a percibir un sueldo por ellos y componer a los 17. Lo cual sumarían 22 años como músico y 19 como profesional.

¿Cuál es tu especialidad musical?

Como compositor me he colocado más con proyectos en el género norteño y ahora banda, así como la musicalización de obras de teatro y cortometrajes.

¿En quién te inspiras para componer?

Puede ser cualquier cosa, mayormente en las relaciones interpersonales, en situaciones de la vida. Me inspira mucho escuchar nuevos autores y leer.

¿Cuáles fueron tus inicios?

Inicié tocando en grupos versátiles, lo cual he seguido haciendo todo este tiempo y a la par componiendo mis canciones, formando proyectos en los que podía incluirlas o se basaban exclusivamente en material original.

¿Has obtenido algún reconocimiento premio?

A la fecha no, continúo participando en convocatorias de distintas organizaciones de compositores para dar a conocer más de mi trabajo.

¿Cuáles son los escenarios en los que te has presentado?

Entre otros Rodeo el Texano de Puebla, Rodeo Xochimilco, Teatro Metropolitano de Tampico, Parque Cultural Reynosa, L.I.F.E DOWNS y Arena de Laredo, Texas, en los distintos teatros de Nuevo Laredo, Festival Internacional Tamaulipas, etc.

¿La música es un medio de vida para ti?

Gracias a Dios, sí. Aunque todo el tiempo lo he alternado por temporadas con mi profesión como comunicólogo, en realidad es de la música que he subsistido por muchos años.

¿Cuál es tu proceso creativo?

Alguna vez, el poeta Marco Antonio Huerta me comentó que para él no existía la inspiración como tal, sino el trabajo continuo para moldear la poesía. Si bien he aprendido a hacerlo así, mi proceso es más por inspiración.

¿Cuáles son tus metas?

Por lo pronto yo lo que deseo es definitivamente seguir componiendo, colocar temas con otros artistas y asimismo darme a conocer como cantautor y productor.