Sueldo de diputado no le alcanzara para su estilo de vida: Mayer

CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado federal electo por Morena, Sergio Mayer, declaró que el sueldo de legislador no le alcanza para el tipo de vida al que está acostumbrado, por lo que continuará en la actuación, pero, sólo en periodos de receso, al destacar tener un compromiso con la ciudadanía de tiempo entero con sus tareas legislativas.

En entrevista, luego de concluir su credencialización como diputado federal, Mayer sostuvo que está de acuerdo con la austeridad republicana y el recorte de privilegios, empero, no con la reducción en el número de asesores.

Añadió que él no legislará solamente en favor del gremio artístico, aunque reconoció que tiene ciertos compromisos con sus compañeros actores y que incluso se reunió con ellos.

“Yo no represento a mi gremio, represento al distrito que votó por mí, me avalan más de ciento y tantos mil votos, y tengo un gran compromiso con ese distrito que me da la oportunidad de representar a millones de mexicanos”, anotó.