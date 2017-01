Subsidio a gasolina no es obligatorio

NUEVO LAREDO, TAM.- Directivos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) ya mandaron a todos los concesionarios de las gasolineras de la localidad los requisitos que deben cubrir para poder acogerse al subsidio que se les concederá para poder ofrecer al precio más bajo la gasolina en esta ciudad fronteriza.

Así lo comunicó la diputada federal Yahleel Abdala Carmona, quien indicó que el crédito que se concederá será por 16 días (para el caso de esta región), y ya depende de los empresarios gasolineros si lo aceptan o no.

“Una vez que ya tengan los requisitos inmediatamente se les dará el crédito”, dijo la legisladora, a la vez que indicó que desafortunadamente el decreto sigue estableciendo que es decisión de los concesionarios si aplican el subsidio o no, por lo que este no es obligatorio.

“Son alrededor de 11 gasolineras (hasta el momento) que seguirían con el precio, obviamente también unos ya no traen capital y no se aceptarán la medida, pero también hay que tomar en cuenta que lo que estuvieron vendiendo en la primera semana de enero fue gasolina que ellos compraron a 9 pesos y la estaban vendiendo en 16 pesos (o 13.26 pesos), como hay unos que pueden y otros no, lo que a nosotros nos correspondía ya está hecho, depende de ellos cumplir con los requisitos para el crédito, a final de cuentas les va afectar a la larga, ya que los ciudadanos aprenderán a comprar donde les sale más económico”, puntualizó la mencionada.