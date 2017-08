Sube al escenario y causa pánico en concierto de Britney Spears

CIUDAD DE MÉXICO.- La noche del miércoles, Britney Spears vivió un momento de tensión y pánico durante su concierto en Las Vegas.

Resulta que un hombre burló a los elementos de seguridad y logró colarse en el escenario; todo ocurrió cuando la Princesa del Pop entonaba su éxito “Till the world ends”.

Haciendo unas piruetas llegó donde se encontraban los bailarines pero poco le duró el gusto debido a que seguridad lo atrapó antes de que poder acercarse a la estrella. De inmediato fue sometido para posteriormente ser retirado del espectáculo, no sin antes dar unas patadas a los escoltas.

Britney se enteró de la presencia del intruso cuando ya había sido capturado, por lo que solo atinó a preguntar: “¿qué pasa?, ¿tiene una pistola?”, lo que desató sus nervios y los del público; tuvo que ser retirada del escenario por unos minutos.

Afortunadamente, no pasó de un susto.

my baby almost got attacked on stage tonight I wanna cry pic.twitter.com/pKRESY6dQT

— Emanuel Jenner (@emanueljenner) 10 de agosto de 2017