Sube a 58 el número de muertos por incendio en torre de Londres

LONDRES.- La Policía Metropolitana de Londres informó este sábado que el número de muertos por el incendio de una torre residencial en el oeste de Londres ha subido a 58.

El comandante Stuart Cundy explicó a los medios que las fuerzas del orden consideran que los desaparecidos por el fuego declarado en la torre Grenfell (oeste de la ciudad) están muertos, por lo que eleva la cifra de fallecidos a 58, incluidos los 30 ya confirmados ayer.

No obstante, Cundy advirtió de que el número de víctimas mortales puede aumentar mientras los bomberos trabajan en el edificio, que ha quedado prácticamente en ruinas por el devastador incendio y en donde vivían entre 400 y 600 personas.

Ante el temor por el precario estado de la torre, dos líneas del Metro de Londres que pasan cerca de la zona quedaron hoy parcialmente suspendidas, informó Transport for London (TfL).

La Primera Ministra Theresa May se ha reunido con víctimas y familibres, a quienes ha prometido una ayuda de más de 5 millones de libras después de que lo perdieran todo en el siniestro. Por su parte, la Reina Isabel II divulgó esta mañana un comunicado en el que dijo que la nación enfrenta tiempos de sombra no sólo por el incendio, sino por los recientes atentados terroristas. La monarca, no obstante, apeló al carácter y solidaridad del pueblo británico en estos difíciles momentos.

Fuente: SDP Noticias