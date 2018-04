Su voz encanta a todos

NUEVO LAREDO, TAM.- Aunque desde pequeña le ha gustado la música fue hace dos años cuando Alexia Mariel Moreno Sifuentes quien tiene 15 años decidió enfrentar sus miedos y lanzarse a cantar frente a sus compañeros del Colegio Royal.

Moreno Sifuentes platicó para Líder Informativo en donde actualmente se encuentra entre las 5 finalistas del concurso Tam Talent organizado por el gobierno del estado y en donde compitió ante 110 participantes de todo el estado quedando en el tercer lugar con la canción “Never Enough”.

“Yo descubrí que cantaba en mayo de 2017 cuando subí un video y de ahí vinieron muchos comentarios positivos y de ahí me nació cantar más en público en eventos de beneficio, además que le cante a una amiga en sus quince años en la iglesia y también lo he hecho en eventos familiares. “Siempre me gustó cantar pero la verdad no lo demostraba ni a familia porque me daba pena y pues tengo a mis cantantes favoritos como lo es Ariana Grande, Bruno Mars, Mon Laferte entre otros”, manifestó.

Indicó que tras haber subido su video se sintió muy feliz y bendecida porque no hay comentarios negativos, además de que más personas se han interesado por conocerla y ver su talento.

“La verdad estoy muy contenta porque mis papás me van dar un viaje de 15 años a Europa y quiero llevar el nombre de Nuevo Laredo en alto y cantar en cada ciudad que vaya y que me vean personas y decirles que soy de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, llevar mi música allá. “Estoy muy emocionada porque además del viaje, voy a tener mi fiesta de 15 años y eso me da mucha alegría”, señaló.

Hija del arquitecto Luis Moreno y Adriana Sifuentes apoyan mucho a su hija desde que inició, además de que están contentos porque pronto grabará su disco en donde además su hermana la mayor le escribirá unas canciones para ella.

“Ellos me apoyan mucho y mi hermana ella escribe canciones muy padres, pero este talento lo desarrollé porque mis abuelitas, las mamás de mis papás, ambas cantaban y pues dicen que por ellas tengo esto. “Apenas iniciamos con un proyecto desde hace tres meses en grabar un disco y me ha ayudado mi maestro Alex Kleiman, y me siento muy bien porque he mejorado con mi voz gracias a sus clases”, dijo.

Alexia aunque le gustaría estudiar la carrera de Contador, quiere combinarlo con el canto.

“Yo me di cuenta de que quiero ser contadora porque llevaron un actividad a la escuela, me gusta comer de todo desde pizza, bonless, hasta tacos, me gusta mucho el color rosa pastel, negro y dorado. “Mis amigas me apoyan mucho y también me piden que cante en la escuela”, mencionó.

Finalizó diciendo que aunque es muy buena en la escuela, también le gusta bailar y el canto es su pasión en donde espera que con su próximo disco le vaya excelente.