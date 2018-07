Su ilusión desde niña se convirtió en realidad

NUEVO LAREDO, TAM.- Agradecida con Dios, con la vida y con su familia por lograr uno de sus grandes sueños fue así como definió Sissi Danna Soriano Alfaro haber alcanzado la corona como reina de Expomex.

Hija de Ricardo Soriano Villanueva y Ana María Alfaro Solís, Danna como todo mundo la conoce logró obtener la corona como reina de Expomex, el cual agradece a toda la comunidad, amigos, familiares, que la apoyaron en todo momento.

Sus hermanos Alí Ricardo Soriano Alfaro y Camila Alejandra Castillo Soriano son su fortaleza, para continuar con este camino en donde ella desea marcar la diferencia en lo que será la fiesta del pueblo.

“Tengo 19 años y actualmente estudio en el Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo en ingeniería administración de empresas; desde los 12 años siempre me llamó la atención ir a modelar y tomar fotos a donde siempre me invitaban a los 17 años me invitan a un evento de oto certamen, de ahí empecé a modelar ya con una agencia de modelaje que es Femeninas.

“Desde hace un año ya es algo diario de mi vida que formó diario entonces le agarré un gran amor a lo que es modelaje y les empecé a enseñar a las niñas de Femininas y es algo que ya hago diario”, mencionó.

Indicó que desde pequeña sonó con Expomex y cuando le llegó la invitación le entraron muchos nervios y platicó con su mamá en donde fue ella quien la impulsó a participar a este gran evento.

“El día del evento llegué entusiasmada y lista para participar, pero llegó la hora de abrir el telón y es ahí cuando me entraron los nervios, pero dije estamos preparados y ahí se vio reflejado, fue uno de los estilistas que me hizo el traje típico y fue el que ganó, así que todos trabajamos como un gran equipo”, señaló.

Agregó que uno de los momentos más emotivos del evento fue cuando vio a sus abuelitos quienes se encontraban muy emocionados por este momento que estaban apreciando al lado de ella y fue algo que lleno mucho en ese momento.

“Mi familia siempre ha creído en mí, yo les decía a ver como está?, y pues me decían que no pasa nada y que hiciera lo que yo sé hacer, mi papá viven en Estados Unidos pero siempre me ha dado todo el impulso para seguir adelante y mi mamá con este reconocimiento creo que se ve reflejada en mí.

“Mi mamá me dice que nunca decaiga y que luche por lo que siempre he buscado, mi mamá no sé como le hace porque llega de trabajar y todavía tiene tiempo para mí, mi admiración para ella y es la que ha sufrido más que yo y está muy feliz”, manifestó.