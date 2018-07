Su fe en Dios lo mantiene con vida

NUEVO LAREDO, TAM.- A pesar de que el señor Ernesto Prado vive completamente solo tratando de sobrellevar sus enfermedades, dice que se siente feliz, así pues, Dios siempre lo acompaña, y es el que le da fuerzas para seguir viviendo, aunque asegura, que sus hermanos que ya fallecieron, por medio de sueños, se lo quieren llevar.

Pradito como lo conocen muchas personas tiene 66 años, vive en Félix Zuloaga número 56 en la colonia Benito Juárez, ahí en su pequeño domicilio apenas tiene una cama, dos sillas, una meza de computadora que es la que utiliza para comer, un pequeño abanico, así como una estufa de luz y un diminuto refrigerador.

Nuestro entrevistado quien es originario de Monterrey Nuevo León carece de televisión y de algún tipo de aparato para escuchar música, así pasa los días completamente solo sin que nadie lo visite, sólo una vecina que vive frente a su casa es quien seguido le lleva algún alimento, pues él solo se hace de comer cuando tiene algo que hacer.

El señor Prado trabajó por 18 años en el Departamento de Tránsito Municipal, donde por cuestiones de salud tuvo que dejar de trabajar pues constantemente se caía, y a consecuencia de ello, quedó incapacitado para trabajar.

Además de agente de tránsito se desempeñó como fotógrafo en un periódico local por espacio de tres años, también anduvo trabajando cuando se construyó el tramo llamado “La cuesta de Mamulique”, laboró también como guardia de seguridad del estado, lavó carros, vendió chicles, desde muy chico empezó a trabajar, también trabajó en el Río Salado haciendo pozos.

“Y fui mecánico especialista en frenos en la agencia Volkswagen, después sólo me dediqué a mecánico, también laboré como voceador y agente de publicidad en el periódico el Sol entre otros trabajos, tengo un hermano en Corpus Christi pero casi no viene a visitarme”, expresó.

A base de copias en papel

Agregó que para ayudarse saca cada mes una revista denominada “Cierto” a base de copias en papel, en la cual habla de política entre otras cosas, por ello recibe una remuneración y así es como la va pasando, ya que tiene que pagar luz, agua y la renta de la casa, y comprar algo de despensa.

Precisó que no cree en los médicos ya que el único médico al que le tiene fe, es Dios, pues asegura que fue él quien le ayudó a poder hablar muy quedo y pausadamente. Cuando siente algo de tristeza empieza a leer los artículos que vienen en la biblia.

Con lágrimas que le asomaban por sus ojos, mencionó que por el hecho de que seguido sueña a sus hermanos ya fallecidos, es señal de que pronto también habrá de dejar este mundo, y que algún día podrá estar nuevamente reunido con ellos.

Le realizaron la operación a corazón abierto

Dijo que en agosto del año pasado le realizaron la operación a corazón abierto, de la cual logró salir adelante lo que ahora le dificulta para hablar, en todo ese tiempo en el que estuvo internado en Monterrey algunos días lo acompaño su hijo Ángel Prado, ya que tenía que irse a estudiar.

A como puede se hace de comer, se lava y se plancha, su única distracción es leer la biblia, porque le gustan mucho los pasajes que vienen ahí, todos los días la lee y está seguro de que Dios no lo suelta de su mano, pues a pesar de vivir solo, dice estar contento.

“Pero no me siento solo, Dios siempre está conmigo, a mí nunca me gustó agarrar algún vicio, desde muy chico aprendí a amar a Dios, mi otro hijo va y viene a Laredo Texas allá vende paletas pero no vive conmigo, y pues ahorita me siento bien físicamente, aunque a veces me duele la espalda y una pierna”, señaló.

Ernesto Prado actualmente padece disminución en la densidad de todos los elementos ocios, comprendidos en el examen en relación a osteopenia u osteoporosis a nivel del segmento cervical, cambios degenerativos por la presencia de esteofitos, en las márgenes de los cuerpos verticales.

Esta puede ser una de tantas historias que se viven en esta ciudad fronteriza en alguno de sus hogares, donde para la sociedad muchas personas que se encuentran vulnerables pasan desapercibidas, hasta que un buen samaritano da cuenta de ello.