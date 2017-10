Stranger Things lanza nuevo tráiler de su segunda temporada

CIUDAD DE MÉXICO.- Un nuevo tráiler de Stranger Things fue lanzado el día de hoy en la cuenta oficial de Twitter de la serie.

La segunda temporada estará disponible en Netflix a partir del próximo 27 de octubre, pero ya nos dan un pequeño avance con este tráiler que resulta muy revelador y que incluso hace un guiño al reciente lanzamiento del juego para teléfonos móviles de Stranger Things.

En el nuevo tráiler de la serie de Netflix aparecen los nombres que llevarán 9 de los 13 episodios que conforman esta segunda temporada, y ya se especula que las imágenes que acompañan cada título nos podrían dar un indicio del contenido del episodio.

The story continues. New chapters on October 27. #StrangerThings pic.twitter.com/NPF1NPNQSt

— Stranger Things (@Stranger_Things) 9 de octubre de 2017