Stormy Daniels demanda a Trump ahora por difamación

La nueva demanda, presentada este lunes ante un tribunal federal de Nueva York, se centra en un mensaje publicado este mes en Twitter por Trump, que Daniels considera “falso y difamatorio”.

En el tuit, el presidente estadunidense restaba validez a un retrato de un hombre que, según la actriz, le amenazó en 2011 para que mantuviera silencio sobre la supuesta relación.

Trump criticaba en el mensaje la aparición de un boceto de “un hombre que no existe” con años de retraso y aseguraba que todo era una “estafa”.

A sketch years later about a nonexistent man. A total con job, playing the Fake News Media for Fools (but they know it)! https://t.co/9Is7mHBFda

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de abril de 2018