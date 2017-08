Stevie Wonder y Green Day tocarán en festival Global Citizen

NUEVA YORK.- Stevie Wonder, Green Day, The Killers, The Lumineers y The Chainsmokers actuarán en el Festival Global Citizen, un evento anual gratuito en el icónico Central Park de Nueva York.

Los artistas Pharrell Williams, Big Sean, Andra Day y Alessia Cara participarán como invitados en los conciertos del 23 de septiembre. MSNBC y Comcast NBCUniversal emitirán toda la jornada de forma simultánea y en vivo en MSNBC y MSNBC.com.

Algunos de los cantantes harán doblete, ya que el Festival Global Citizen coincide con el iHeartRadio Music Festival. Big Sean, por ejemplo, actuará en los dos eventos en una noche.

Los interesados en acudir a la cita de Central Park pueden conseguir su boleto de forma gratuita uniéndose al movimiento globalcitizenfestival.com.