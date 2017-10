Stereo 91 festeja 50 años al aire

LAREDO, TX.- La estación de Radio más antigua de la región de Los dos Laredos, recibe reconocimiento de parte de la Corte de Comisionados de Laredo Texas por sus 50 años de transmisión al aire. Además, ocupa el primer lugar de preferencia en ambos Laredos.

Ayer, la corte de comisionados del Condado de Webb, en la ciudad de Laredo Texas, hizo una pausa en la ocupada agenda de junta administrativa de la Corte, para que a través del juez Tijerina y cada uno de los comisionados se otorgara un reconocimiento a la estación de radio Stereo 91.3 en 2017, cuando se cumplen 50 años de operación de esta Estación que cubre la región de Los dos Laredos.

En 1930, las ondas de radio de Frecuencia Modulada (FM) salieron a nivel experimental y tendrían que transcurrir 30 años más antes de que las transmisiones alcanzaran el espectro de transmisión comercial en México; Visionarios como Don Fidel Cuéllar González sabían que Nuevo Laredo debía ser parte de ese nuevo mundo de comunicaciones

Es en 1967, que la radio FM, hizo su aparición en Nuevo Laredo, entonces la tecnología de punta que no requería antenas para captarse y además la señal de radio FM podía “traspasar” paredes y escucharse en sitios no accesibles a la radio tradicional de amplitud modulad (AM). Hoy son las estaciones del grupo XHNOE Stereo 91 y Radio Fórmula 10:00 AM.

Así que en febrero de 1967, XHNOE fue la primera estación de radio FM en Nuevo Laredo, transmitiendo en español para un auditorio de más de 80% de habla hispana en la región de Los dos Laredos. Su concesionario original Don Fidel Cuéllar González transmitía con sólo 890 vatios en 93,7 MHz. Tras el fallecimiento de Don Fidel, Doña Josefina Vda. de Cuéllar se convirtió en concesionario en 1979. En este momento, XHNOE estaba en 91.3 y había aumentado su poder; hoy seguimos “con esa buena costumbre de escuchar la 91.3’. (Stereo 91.3)

“Con más de 50 empleados hemos dado continuidad bajo una sola familia por 50 años” y nos seguimos adaptando a las nuevas tecnologías; lo más importante es servir con la verdad a nuestro público”; comento Don Noé Cuéllar, actual Director del grupo; “estoy muy emocionado por el reconocimiento que la Corte de Comisionados se sirvió otorgarnos; estoy contento al haber escuchado las palabras de los Comisionados; servimos a Los dos Laredos como una sola ciudad, siempre fue nuestra meta”; comentó emocionado Don Noé Cuéllar.

“Hoy Roberto Gálvez ha sabido llevar nuestra Estación a ser la número 1 en programación y noticias; recordamos al Fundador, mi padre, y esto nos motiva para seguir adelante con renovado profesionalismo. Hoy hay elementos que no se pueden cambiar y que son la esencia, la honradez, el corazón, la voz, la información, la oportunidad y la calidez para servir a nuestro público, como Miguel Ángel Vidal, Jorge Gaitanos y Roberto Gálvez. Agradecemos al juez Tijerina y los comisionados este reconocimiento y el momento de felicidad”, concluyó Don Noé Cuéllar.