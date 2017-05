Starbucks atrae a neolaredenses

NUEVO LAREDO, TAM.- Ante la expectativa generada por la inauguración de la Cafetería de cadena Starbucks en Nuevo Laredo, cientos de neolaredenses desfilaron este martes para conocer y disfrutar los productos que ahí se ofrecen.

Familias, amigos, trabajadores de dependencias, repartidores de refrescos, jóvenes muchos jóvenes de ambos sexos y parejas de adultos mayores, se dieron cita en este negocio que abrió sus puertas muy temprano.

Los empleados del lugar, lucían nerviosos, pero también muy contentos ante la respuesta positiva de las personas de la ciudad, que llegaron con las ganas de probar el café que distingue a la empresa.

De inmediato, apenas cruzando el umbral de la puerta de entrada, una señorita muy amable, se dirigía a los clientes para pedirles que se formaran en la fila que poco a poco se extendía.

Uno de los consumidores de los productos de Starbucks y que lucía en su camisa la marca de una empresa refresquera, salía del lugar después de disfrutar uno de los productos ahí preparados.

“Es un lugar que está muy agradable, aunque hay muchas personas buscando ser atendidas, yo lo que tomé fue un café exprés, me pareció muy bueno, creo que este lugar va a ser uno de los preferidos de las personas que toman café asiduamente”, comentó.

No obstante al ser cuestionado sobre el costo del producto que consumió, solamente acertó a decir “no sé, yo simplemente pague y no me di cuenta cuánto cobraron”. El pasado lunes por la tarde autoridades municipales dieron por aperturada esta tienda de cadena internacional, que fue bien recibida por los neolaredenses. El lugar está en Reforma y Paseo Colón.