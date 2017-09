Spotify ya no podrá escucharse a través de Safari

CIUDAD DE MÉXICO.- Si son de los pocos que aun usan Safari y les gusta usar Spotify para escuchar música, más vale que descarguen la aplicación a su computadora, porque el servicio de streaming dejo de dar servicio a través de este navegador.

Ojo, esto no significa que Spotify ya no podrá escucharse en las MAC o los dispositivos con iOS; el divorcio sólo afectará a Safari. Si intentan escuchar algo desde el navegador de Apple solo encontraran una leyenda que les informa que cambien de navegador o descarguen la versión de escritorio.

En un post escrito en Spotify Community, la empresa respondió lo siguiente a una persona que preguntaba por qué no podía usar su servicio en Safari:

“Después de echar un vistazo, podemos confirmar que tras las recientes actualizaciones de Safari éste ya no es un navegador compatible con nuestro Web Player. Siempre estamos probando cosas nuevas, añadiendo o eliminando características, para que Spotify sea una plataforma mejor. Sentimos que esto signifique no puedas usar el Web Player como hasta ahora. No podemos decir cuándo volverá a estar activa esta funcionalidad (o si volverá a estarlo en algún momento), pero tan pronto como tengamos algo que anunciar al respecto se lo haremos saber a todo el mundo a través de la Spotify Community”.