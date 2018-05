‘Soy una mamá afortunada’, dice catedrática de la UAT

NUEVO LAREDO, TAM.- Como es común en la actualidad, en cuanto al empoderamiento y la participación de más mujeres en la vida productiva laboral, es común ver actualmente madres de familia que comparten los gastos del hogar, o bien, madres solteras que por sacar a sus hijos, trabajan y atienden a sus pequeños, realizando sacrificios y viviendo a la carrera por cubrir su día, como madre, y como mujer trabajadora.

En este caso y en el festejo del Día de las Madres, en los pasillos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), pudimos platicar con una joven, y dedicada madre de familia, que además de su trabajo como mamá, también es catedrática de nivel superior siendo la maestra Irma Ladrón de Guevara.

Digamos el secreto para llevar una vida donde el tiempo que requiera en cuestión de atención su pequeña hija, y el tiempo que le demanda su trabajo como maestra, es realizar un agenda, más que nada, sobre sus horarios en clase, ya que lo principal como mujer, es dar tiempo a su pequeña.

Destacando que ella sólo tiene una hija, y que sin duda siente admiración por aquellas madres que tienen más de 2 hijos, trabajan y realizan las funciones en casa, que es un trabajo que nunca termina ya que siempre hay algo que hacer en la casa, convirtiéndose en el cuento de nunca acabar.

“Y como cada año y desde que soy madre, y lo vuelvo a repetir soy una mamá afortunada, porque en la universidad nos dan el día libre, así que para mí los 10 de mayo me han marcado, y trato de pasarlo lo más cerca posible de mi hija, estar con ella, hacer cosas que a veces, por mis horarios, no puedo hacer, como ir por ella el colegio, esperar al verla un abrazo, que sin duda es lo que me recarga mi energía, para continuar con las actividades del día”, expresó la joven madre y catedrática universitaria.