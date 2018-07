Sorpresas y drama protagonizaron la cuarta noche de “La Academia”

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la cuarta noche de presentaciones en “La Academia”, los alumnos quisieron intentar cosas nuevas a través de sus interpretaciones con canciones de artistas consagrados y éxitos que han roto récords.

Claro ejemplo fue Isbo con el tema de Luis Fonsi, “Despacito”, así como la canción “Amor del bueno”, de Reyli, que fue interpretada por el chileno Diego, a quienes los jueces le recordaron que su meta era enfocarse en el canto y en dar interpretaciones memorables más que estar pensando en enamorarse, lo cual fue demostrado dentro de la casa esta semana.

La cuarta gala rindió homenaje de la mano de unas ex académicas a Lupita D’Alessio, así como apostar en esta jornada a géneros como el urbano, el pop y las baladas.

Adolfo, el participante de Sinaloa, escogió para su presentación el tema de Alejandro Fernández, “Canta Corazón”. Mientras que Edith Márquez le señaló su falta de concentración, Horacio Villalobos dijo que por fin veía un poco de talento en el participante, aunque fue Arturo López Gavito quien difirió de sus observaciones e incluso le criticó el hecho de que saliera al escenario sin zapatos.

Marian, la única participante de los académicos originaria de la Ciudad de México, apostó por la canción “Mi error, mi fantasía” de Edith Márquez, una de las jueces del programa, quien le reconoció el esfuerzo y aplaudió su calidad interpretativa.

Una de las sorpresas de la noche fue la presencia de Pepe, un amigo de Jesús, académico de Chiapas, quien lo acompañó en el escenario luego de su participación para darle ánimos, además de que los jueces reconocieron su pasión al cantar, además de que por fin tuviera un sombrero de su tamaño.

Los regaños no se quedaron fuera. Luego de la interpretación de Katheryn, el “juez de hierro”, López Gavito, le llamó la atención a otros académicos antes de darle sus impresiones, ya que consideró que los estudiantes no le habían prestado su debida atención, por lo que los invito a ver la participación de sus compañeros con el mismo respeto.

Fernando, de Coahuila, eligió la canción “Pensar en ti” de Luis Miguel, quien además se hizo acompañar de un quinteto de cuerdas así como un piano y quien después de ser evaluado por los jueces, fue sorprendido por la presencia de su mamá en el escenario.

Adal Ramones dijo que este tipo de encuentros lo hace recordar a sus padres, situación que lo hizo ver notablemente emocionado.

“Yo tengo ahí algo que no he cerrado del todo. Yo llore mucho la muerte de mi padre, fue un ferviente fan de tu servidor, mi papá y mi mamá, y mi papá murió antes de que existiera ‘Otro Rollo’. No vio ni un programa ni que alcancé los sueños que a él le prometí, me dolió muchísimo y me tarde mucho en superarlo y mi madre muere antes de cumplir los 81 años. Hay algo que no he podido cerrar ahí, mi madre era una gran fan, aquí hubiera estado aplaudiendo como estuvo en todas las obras de teatro”, dijo notablemente emocionado.