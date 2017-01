Sorprende a cubanos actitud de Obama

Los cubanos varados en Nuevo Laredo, no pueden regresar a su país, por la política y porque vendieron todas sus pertenencias. [Feliciano Diéguez/Líder Informativo]

Los cubanos varados en Nuevo Laredo, no pueden regresar a su país, por la política y porque vendieron todas sus pertenencias. [Feliciano Diéguez/Líder Informativo]

NUEVO LAREDO, TAM.-.-Sorpresiva fue para todos los cubanos, la decisión del presidente Obama de Estados Unidos, al derogar la política “pies secos, pies mojados”.

No obstante la anterior, los más de 100 cubanos varados en Nuevo Laredo, esperan que a su llegada a la presidencia, Donald Trump, pueda ofrecerles la oportunidad de ingresar a Estados Unidos.

“Para todos nosotros la decisión del Presidente Obama, fue algo que nunca imaginamos, pero que viéndola en la práctica, destruye sueños, divide familias y no brinda ninguna esperanza para los cubanos que buscamos llegar a Estados Unidos a trabajar, a unirnos con nuestras familias y a cumplir con nuestros sueños”, afirmó Lisandro Avilés Díaz, quien junto con su esposa Ladys Vives, son originarios de Santa Clara.

Ingeniero en telecomunicaciones y electrónica, Avilés Díaz, dijo que el trabajo en una empresa ya graduado, pero lo deje porque el sueldo no me alcanzaba, yo ganaba 275 pesos cubanos, más once dólares, para el almuerzo, todo ello por mes, es decir que al mes recibía aproximadamente 22 dólares.

Es una situación difícil para los cubanos, nunca pensamos que el presidente Obama terminará con los sueños de este pueblo, pero tampoco pueden volver a su país, porque han vendido todo, comentó Ladys Vives.