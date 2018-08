Sony libera la furia de Eddie Brock en el nuevo tráiler Venom

E.U.-Un espécimen genera la curiosidad de científicos, quienes experimentan con seres humanos para ver cómo es su mutación, pero no contarán que desatarán la furia de Eddie Brock cuando Venom se apodere de él.

Sony Pictures dio a conocer el nuevo avance de la película del antihéroe de Marvel en el que se muestra todo el poder que tiene este personaje.

Venom es la historia de Eddie, quien está investigando la misteriosa Life Foundation. Su líder, Carlton Drake (Riz Ahmed), ha estado probando la interacción de simbiontes en humanos para crear un ser superior.

Cuando Eddie se infecta con una de estas criaturas alienígenas, se transforma en el veneno anti-héroe. Ahora también vemos imágenes del simbionte emergiendo del hombro de Eddie para conversaciones cara a cara.

Él no es un villano, pero definitivamente no es un héroe. “Ese poder, no es completamente horrible”, dice Eddie.

Michelle Williams, Scott Haze y Reid Scott también protagonizan Venom, que llegará a los cines el 5 de octubre.