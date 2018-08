Son casa de empeño una opción

NUEVO LAREDO, TAM.- Los gastos de inscripción, compra de útiles y uniformes realizados en el presente mes, dejaron la economía de muchos hogares en condiciones precarias.

Es por ello que este sábado en las instalaciones del Monte de Piedad, el flujo de personas que entraban y salia de ese inmueble era constante, este medio informativo realizó dos breves entrevistas.

“Ya no hay dinero que alcance, esa es la realidad, y ahora con el regreso a clases me vi obligada a gastar los pequeños ahorros que tenía para comprar los uniformes y útiles de tres de mis hijos, además el pago por inscribirlos es algo que no se puede evitar”, comentó María del Socorro Reyes Jarquin, vecina de la colonia Francisco Villa.

Ya están en la escuela, pero se quedó sin dinero, entonces tuvo que venir al Monte de Piedad a empeñar estas esclavas de oro, para salir adelante, añadió.

Ahí mismo, Juan Antonio Torres Domínguez, vecino de la colonia Victoria, también llegaba con la intención de obtener algunos centavos por una joyas de oro, igual que la otra persona, los gastos del regreso a clases dejaron tambaleante su economía.

“Lo importante es que tenemos estas joyitas para cualquier apuro, no es la primera vez que las empeño, por ello el pagar los refrendos y sacarlas en su oportunidad es algo que tengo muy presente, solamente así puedo empeñarlas para remediar la situación económica, que después de las inscripciones quedo deteriorada”, concluyó.

El movimiento en el Monte de Piedad durante este sábado, fue incesante personas entrando, otras saliendo, todos con un objetivo, obtener recursos para mejorar su economía.