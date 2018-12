Sólo Trump gana mejor que el presidente de la SCJN, asegura AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los jueces y magistrados son los servidores públicos mejor pagados del mundo, sólo el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, gana mejor que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

No tengo la menor duda que son los servidos públicos mejor pagados del mundo. Solamente Donald Trump gana más que el presidente, con todo respeto, de la Suprema Corte (de Justicia de la Nación) y hay datos sobre esto.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

López Obrador dijo en conferencia de prensa matutina que con base a la información del presupuesto se indica que los jueces ganan en conjunto 7 millones de pesos al año, por lo que cada uno obtiene entre 500 y 600 mil pesos mensuales, más otras prestaciones.

El presidente mencionó que los funcionarios del poder judicial se “rayan” con su sueldo y aunque se molesten no es un asunto de negociación, sino de principios, el cual ya está en la Constitución en la Ley Federal de Remuneraciones.

“Esto no es nuevo, no es que llegue y se me ocurrió, lo vengo diciendo desde hace años, fue un compromiso de campaña, la gente lo sabía, lo dije en todas las plazas públicas”, recordó Obrador.