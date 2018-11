Solo dos maestros se ausentan de su examen de Desempeño Cuarto Grupo

NUEVO LAREDO, TAM.- Solamente dos maestros de un total 255 que este fin de semana fueron envaluados, no se presentaron al Exámen de Desempeño Cuarto Grupo, el resto cumplió en tiempo y forma informó Ángel Federico Luna Manzur, enlace del servicio general docente en el CREDE de Nuevo Laredo.

“En las dos sedes como fue el Tecnológico y el COBAT 01, asistieron 253 maestros, de un total de 255, solamente dos no se presentaron, no sabemos los motivos, puede ser porque se enfermaron, por incapacidad médica o porque ya se jubilaron y eso no los obliga”, comentó.