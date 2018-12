Solicitarán ayuda a FBI para investigar accidente de Martha Alonso y Moreno Valle

CIUDAD DE MÉXICO.- El Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que el gobierno mexicano solicitó ayuda de expertos internacionales para la investigación de la muerte de la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso y el senador, Rafael Moreno Valle.

De acuerdo con el Subprocurador de Control Regional, Procedimientos y Amparo de la Procuraduría General de la República, Roberto Ochoa, también se solicitará ayuda a agencias de investigación estadounidenses tales como el FBI.

En conferencia de prensa, Durazo informó que se conformó un equipo de investigación técnica encabezado por el Subsecretario de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Carlos Alfonso Morán Moguel, Rodrigo Vázquez Colmenares, Director General de Aeronáutica Civil y el Subprocurador, Roberto Ochoa.

Además, lanzó un exhorto a la ciudadanía a no generar especulaciones ni compartir noticias falsas sobre lo ocurrido a la pareja Alonso-Moreno.

“Hago el llamado a que no demos lugar a las especulaciones a que hagamos un esfuerzo de madurez y un compromiso con la verdad, un llamado o una convocatoria a no difundir noticias falsas que lastiman a las familias de las personas que lamentablemente perdieron la vida, no habrá necesidad de especulación puesto que toda la información que se vaya generando a lo largo de la investigación será difundida oportunamente”, dijo.