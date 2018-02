Sofía Niño de Rivera señala a Ricardo Rocha como su acosador

CIUDAD DE MÉXICO.- En entrevista con la periodista Carmen Aristegui, la standupera Sofía Niño de Rivera, denunció el acoso sexual que sufrió por parte del periodista Ricardo Rocha.

Sofía Niño de Rivera, se ha unido al movimiento “Me too”, que surgió luego de las denuncias de acoso y abuso sexual en Hollywood.

Sofía Niño de Rivera narró lo siguiente sobre el periodista Ricardo Rocha:

“Ricardo Rocha me invitó a una entrevista en un programa que no recuerdo su nombre. Está en YouTube la entrevista y se puede ver mi incomodidad porque termino de hacer el stand up y Ricardo se acerca para seguir la entrevista y se empieza a acercar de más, mientras yo me empezaba hacer a la izquierda. Me tocaba el brazo, la espalda. Eso me incomodaba muchísimo, pero yo pensaba que era normal”.

Y agregó que “cuando estábamos el programa, Ricardo me decía: ‘A ver párate a bailar, date una vuelta, tú tan guapa’. Yo cada vez me ponía más nerviosa. Ya habían pasado dos años de la última entrevista”.

“Después de la entrevista, me agarraba del brazo, se acercaba más. Me platicaba cosas y me decía que le mandara saludos a mi papá. Estaba muy incómoda”.

Sofía Niño de Rivera reveló que una asistente de Ricardo Rocha se comunicó con ella para invitarla nuevamente al programa, sin embargo, se negó a asistir.

Mira, siempre que voy con él me incomoda muchísimo. Solo habla de mi físico, nunca de mi carrera. Es muy acosador y no quiero tener nada que ver con él.

En la entrevista transmitida por la cadena CNN en Español, Sofía Niño de Rivera manifestó:

“Es tal el shock de lo que dijo y de la persona de quien viene que no supe reaccionar, en el momento no sabes cómo actuar”.

Sofía Niño de Rivera, otra mexicana que se “armó” de valor

La joven forma parte de una serie de programas en los que la periodista Carmen Aristegui invitó a actrices para denunciar casos de acoso y abuso sexual, un proyecto en el que se han dado a conocer denuncias de las actrices Karla Souza y Paola Núñez.

Este viernes, la standupera escribió un mensaje a través de sus redes sociales en el que asegura que es “un orgullo contar sus historias y pensamientos, aunque hayan pasado incompletos” e invitó a unirse a este movimiento.

Cualquier movimiento que trate de destapar un hábito social que tiene que cambiar por el bien de todos, es un movimiento al que me voy a unir.



Ricardo Rocha se enteró del mensaje que Sofía le mandó a su asistente y ésta le explicó que el periodista nunca tuvo mala intención ni quiso incomodarla, por lo que se disculpó.

Luego de estas acusaciones, Ricardo Rocha le escribió a Aristegui un mensaje donde argumenta que analizó junto a su equipo el video donde Sofía Niño de Rivera se siente incómoda y, para ellos, no hay nada parecido a un acoso.

Este es el video del que habla la standupera: