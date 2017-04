Sobrino de Hugo Sánchez culpa a La Volpe de haber truncado su carrera

CIUDAD DE MÉXICO.- Sánchez, rompió el silencio y habló acerca de su retiro de las canchas, en donde aseguró que el estratega Ricardo La Volpe y temas extrafutbolísticos fueron los principales factores.

“Tener la puertas cerradas en el futbol mexicano fue algo complicado para mí, sabiendo que era por temas extrafutbolísticos”, dijo Horacio Sánchez en entrevista para “Jugo Lockers”.

Asimismo, el sobrino de Hugo Sánchez, declaró que vivió un terrible momento cuando “La Volpe controlaba el futbol mexicano”, debido a que todos estaban en contra de su tío y no tenia cabida en ningún equipo.

“Un día me llamó y me dijo que me colocaba en el equipo que yo quisiera, siempre y cuando dijera todo lo que sabía de mi tío. Me hubiese gustado seguir jugando, por qué al final (esa situación) truncó mi carrera, de pronto no estar más en Pumas o en la Selección Nacional, sí te duele, pero tampoco al grado de estar traicionando a tu familia”, apuntó el ex delantero mexicano.