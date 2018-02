Sobrevivió a matanza de Florida por estrategia que usó su abuelo

E.U.-Carly Novell, alumna de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Florida, en la que Nikolas Cruz asesinó a 17 personas, sobrevivió de la misma manera en que su abuelo logró salvar su vida en 1949, en el primer tiroteo masivo registrado en la historia de Estados Unidos.

En 1949, el abuelo de Carly, Charles Cohen, tenía 12 años y logró sobrevivir al tiroteo perpetrado por Howard Unruh, cuando por instrucciones de su madre, se escondió en el armario.

Así lo compartió la joven en su cuenta de Twitter:

This is my grandpa. When he was 12 years old, he hid in a closet while his family was murdered during the first mass shooting in America. Almost 70 years later, I also hid in a closet from a murderer. These events shouldn’t be repetitive. Something has to change. #douglasstrongpic.twitter.com/nDctTNlUNs

— carly (@car_nove) 15 de febrero de 2018