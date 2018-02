Sobreviviente del tiroteo en Florida reta a Melania Trump a combatir el ciberacoso

E.U.- Una joven sobreviviente del tiroteo en la escuela Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, le pidió a la primera dama Melania Trump cumplir su promesa de combatir el ciberacoso, comenzando con su propia familia.

Lauren Hogg, de 14 años de edad escribió un mensaje en Twitter a la esposa del presidente Donald Trump el pasado 23 de febrero, donde mencionó a Donald Jr., quien le dio “me gusta” a un mensaje donde se indica que la movilización de jóvenes para aumentar la regulación de armas en Estados Unidos es una “conspiración”.

“Oye, @FLOTUS, dices que tu misión como Primera Dama es detener el acoso cibernético”, tuiteó Hogg. “Bueno, entonces, ¿no crees que hubiera sido inteligente tener una conversación con tu hijastro @DonaldJTrumpJr antes de que le diera me gusta a un mensaje sobre una teoría de la conspiración falsa que a su vez me puso a mí como objetivo?”.

El mensaje al que la adolescente se refiere afirma que el hermano mayor de Lauren Hogg, David, había sido entrenado por su padre, un ex agente del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, para hablar en contra del presidente Trump.

La joven indicó que la acción de Trump Jr. provocó que algunas personas la atacaran a ella y su familia, cuando ellos son víctimas.

La madre de los adolescentes, Rebecca Boldrick, dijo al Washington Post que su familia había recibido amenazas de muerte en línea debido a las teorías de conspiración.

“Tengo 14 años de edad y no debería estar lidiando con esto, aunque pensé que no podría empeorar, pero ha sido, debido a su familia”, escribió Lauren Hogg a la Primera Dama, quien no ha respondido sobre el mensaje.

Los dos tuits de la adolescente ya suman casi 300 mil reacciones, entre “me gusta” y comentarios.