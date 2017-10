Sobrevive al cáncer de mama gracias a autoexploración

NUEVO LAREDO TAM.-Gracias a que la señora Lolis López pudo detectarse a tiempo una pequeña bolita que tenía debajo de su seno izquierdo mediante una revisión que ella misma se hizo, es sobreviviente de cáncer de mama, esto le paso en el año 1994.

La señora añadió que al detectar que algo no andaba bien acudió a consultar, por lo que al realizarle un estudio este dio positivo a cáncer de mama, lo que le cayó como balde de agua fría, pues la noticia no era para menos.

“En primer lugar tomé lo que me dijeron con mucho susto, pues es algo que uno no espera, pero poco a poco confiando en Dios fui saliendo adelante, porque me operaron me quitaron la mama, luego me hicieron quimioterapias”, explicó.