Sobresalen los ‘SISIS’, jóvenes que estudian y trabajan

NUEVO LAREDO, TAM.- A pesar que sigue predominando en la localidad los denominados NINIS, jóvenes que ni estudian ni trabajan, ahora se pudiera decir que una minoría forma parte de los SISIS, jóvenes que Si estudian y Si trabajan.

Actualmente en Nuevo Laredo, existe una cantidad considerable de jóvenes que estudian y trabajan, cosa que no es novedad, ya que siempre ha sobre salido gente que combina su estudio con el trabajo, dándoles mucha cobertura en algún tiempo a los Ninis.

En algunos sondeos realizados por Líder Informativo, en las distintas plazas de la localidad, se han detectado jóvenes que trabajan y estudian, y podría decirse siguen el camino del bien, al trabajar de manera honrada y estudiar al mismo tiempo.

Tal es el caso del joven Daniel Carmona, quien cursa su preparatoria en Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), y se da su tiempo para trabajar como comerciante, en una pulga de la localidad, aclarando que trabaja para otra persona y no como propietario de un puesto en alguna de las tantas pulgas que existen actualmente.

“Ahorita no me es muy difícil mezclar mi trabajo y escuela, porque trabajo en la mañana de 8 a 11, y ya por la tarde voy a la escuela, tengo horarios flexibles, aparte que no es toda la semana mi trabajo, y es como me acomodo para poder estudiar, hacer tareas, y trabajar”, comentó Daniel.

El horario de estudios para Daniel es de 2 de la tarde a 8 de la noche, únicamente teniendo un margen pequeño para ponerse su uniforme y acudir a clases, sin embargo se las ingenia para poder acudir puntualmente a su horario de clases.

“Pues en cuanto a mis tareas y proyectos, tengo la ventaja que donde trabajo, si esta calmado me dan chance de hacer la tarea, y si es un proyecto más grande de más tiempo, ocupo los días que no trabajo, que son dos días a la semana, entonces no batallo al menos con eso”, comentó.

Así como Daniel, al menos entre 15 y 16 alumnos más del conalep, de su mismo grupo de estudios, siguen su ejemplo y combinan escuela con trabajo, movidos por la necesidad, por apoyar a la familia, por querer tener un ingreso para satisfacer alguna necesidad personal, pagar sus estudios, o bien para comprar lo que consideran se merecen por su esfuerzo.

“Yo comencé a trabajar cuando vi que mi mamá gastaba mucho en la casa, y cosas de nosotros, y yo me quise poner a trabajar para ayudarle con los gastos, y poder comprarme yo mis cosas, y pagarme mis estudios, más que nada alivianarle la carga de gastos a mi mama”, finalizó el joven estudiante y trabajador, que sin duda forma parte de los “SiSis”.