Soberón manda mensaje a Michelle Vieth, ante demanda de la actriz

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a que ayer, Héctor Soberón indicó que permanecería hermético ante la demanda que Michelle Vieth dijo que interpondría en su contra, debido al video sexual en el que aparece la actriz, difundido en 2004, el actor realizó nuevas declaraciones en la que luce visiblemente molesto, pues indica que hay muchas intimidades y ‘secretos de alcoba’ de los cuales no ha hablado.

Hace dos días, la actriz mexicana dio a conocer al programa ‘Hoy’ que había tomado la decisión de proceder legalmente en contra de su exesposo Héctor Soberón, a quien acusa de haber sido el responsable de filtrar un video intimo en el que ella aparece, pues de esa forma infringió sus derechos humanos sexuales.

‘Cuando sucedió, en mi caso el internet no era legislable, pero hoy en día ha habido muchas reformas (…) Ya no tengo el miedo que tenía cuando yo tenía 15-16 años, de hablar, de alzar la voz’, expresó Vieth.

Michelle, además, dijo que los motivos que la llevaron a tomar la decisión de demandar distan de un interés monetario, pues lo que verdaderamente busca es que se haga justicia en un caso que, a su parecer, fue uno de los primeros que estuvieron relacionados con la denominada ‘pornografía de venganza’.

Ante estas declaraciones, EL UNIVERSAL conversó con el actor para conocer su opinión acerca del más reciente pronunciamiento de la actriz, expresando que seguiría guardando silencio como lo ha hecho en los últimos 18 años, además, Soberón negó cualquier tipo de responsabilidad en la difusión del video sexual.

‘Ya lleva 20 años con este tema y en varias ocasiones ha dicho que no tiene cómo comprobar lo dicho ¿y aún así quiere tomar acciones legales?, Yo no he hecho nada y a las pruebas me remito’, destacó.

Sin embargo, pareciera que dicha situación ha llevado al actor al límite, pues en una entrevista difundida hoy por ‘Ventaneando’, Héctor indicó que se encontraba fatigado de este tema, que lo ha perseguido en los últimos 18 años, por lo que evidenció su inconformidad mandándole un contundente mensaje a quien fuera su esposa del 2002 al 2003.

‘Me tiene cansado este tema, ya supérame, ten un poquito de dignidad por tu familia, por tus hijos, por tu pareja (…)’, expuso.

Además, el actor de 58 años mantiene su postura acerca de que no entrara en detalles acerca del tema, debido a que considera que hacerlo no le regresará los años que ha perdido no sólo en relación con un desgaste emocional, pues dicho escándalo produjo que por 18 años se le cerraran las puertas de proyectos laborales.

Y aunque reconoció que conoció a Vieth cuando todavía tenía 16 años, también señaló que cuando se hizo el video ella ya era mayor de edad, pues calcula que tenía 20 años aproximadamente. ‘(Hay) secretos de alcoba que no he dicho, ya párale, mejor checa bien tus cosas’, indicó.