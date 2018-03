Snapchat se disculpa con Rihanna después de publicidad altamente ofensiva

E.U.-Fue tan solo hace unos días que una de las aplicaciones con más usuarios en el mundo, Snapchat, lanzó una nueva publicidad increíblemente ofensiva para Rihanna a quien le pareció sumamente fuera de lugar e irreverente al grado que pidió a todos sus seguidores eliminar su cuenta en la red social.

La publicidad de Snapchat consistía en un anuncio de un nuevo juego llamado: “¿Qué prefieres?” en el que te presentaban dos opciones: una era “abofetear a Rihanna” o “golpear a Chris Brown” lo que hacía una evidente referencia a la violencia doméstica que sufrió la cantante durante su tormentosa relación con Chris Brown.

Is it just me, or is this ad that popped up on my Snapchat extremely tone deaf? Like what were they thinking with this? pic.twitter.com/7kP9RHcgNG

Muchos de los usuarios de la red se impresionaron al ver la publicidad de este juego y compartieron publicaciones de indignación respecto al hecho. Llegó a tal grado que la hija de Bill Clinton comentó “Es horrible, horrible que alguien lo encuentre divertido, horrible que alguien lo encuentre adecuado, horrible que una compañía lo haya aprobado” por medio de su cuenta de Twitter.

Just awful. Awful that anyone thinks this is funny. Awful that anyone thinks this is appropriate. Awful that any company would approve this. Thank you Brittany for calling this out.

— Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) March 12, 2018